Rinnova l’ISEE a gennaio per non perdere l’assegno unico e altri bonus: guida ai documenti essenziali. Con l’inizio del nuovo anno, molte famiglie italiane devono fare i conti con un adempimento fondamentale: il rinnovo dell’ISEE. Questo indicatore, che misura la situazione economica del nucleo familiare, è essenziale per continuare a ricevere l’assegno unico per i figli e altre prestazioni sociali. Non basta avere la DSU già presentata in passato, ogni attestazione ISEE ha una validità che termina il 31 dicembre e senza un aggiornamento puntuale, i bonus rischiano di essere sospesi o ricalcolati al minimo previsto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Assegno Unico, devi preparare subito questo documento a gennaio o perdi tutto