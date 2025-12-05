Assegno Unico a Dicembre | Soldi in Arrivo in Anticipo Prima di Natale per Migliaia di Famiglie!

Le famiglie italiane con figli a carico riceveranno l’Assegno Unico di dicembre 2025 in anticipo rispetto alle date solite, grazie ad una decisione dell’INPS per supportare le spese natalizie I pagamenti arriveranno tra il 17 e il 19 dicembre per chi non ha variazioni ISEE o familiari, garantendo liquidità prima delle feste.? Date e Modalità . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

