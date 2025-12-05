Assegno unico a dicembre 2025 pagamenti anticipati | quando arrivano i soldi e come controllare il saldo

Per chi riceve l'Assegno unico e universale, il pagamento di dicembre 2025 sarà anticipato rispetto alle solite scadenze: arriverà tra mercoledì 17 e venerdì 19. Se è la prima volta, oppure si sono cambiati da poco i dati come Isee e numero di figli, potrebbero esserci dei ritardi. Ecco il calendario e come controllare se la pratica Inps è in ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

