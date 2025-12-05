Nelle ultime ore i tre profili Instagram di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa e ritrovata viva a Nardò di cui si è occupato anche Chi l’ha visto? sono stati presi d’assalto da persone che stanno lasciando commenti in gran parte negativi sotto gli ultimi post. La ragazza scomparsa il 24 novembre e ritrovata ieri sera nascosta in un abbaino nella mansarda di un amico, Dragos Ioan Gheormescu, si era allontanata volontariamente da casa “per isolarsi dal mondo” e sta bene. Nelle ultime ore si è diffusa l’ipotesi – non confermata, attenzione – che la ragazza abbia deciso di sparire per farsi pubblicità e aumentare i follower sui suoi profili social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Assalto ai tre profili di Tatiana Tramacere: perché gli utenti stanno commentando in massa