Assa | i servizi di raccolta rifiuti a Novara per la giornata di lunedì 8 dicembre
Lunedì 8 dicembre cambia il calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara.A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata di festa verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nel quartiere Nord, del vetro nel quartiere Sud, e della carta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Saranno due i giorni questa settimana in cui potrebbero esserci disagi nei servizi Assa. Le informazioni utili ? - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, raccolta rifiuti regolare per la festività dell’8 dicembre - Attivo il servizio Ecocar, i Centri di Raccolta di via Gatti, via Giotto, via Metastasio e via Codignole saranno aperti con orario festivo (dalle 9 alle 13). Come scrive quibrescia.it
Raccolta rifiuti, a Brescia servizio attivo anche l’8 dicembre - A comunicarlo è Aprica: aperti con orario festivo i centri di raccolta di via Gatti, via Giotto, via Metastasio e via Codignole, chiuso invece quello di via Chiappa- Da giornaledibrescia.it
Raccolta rifiuti, le 8 domande di Brescia Attiva all’amministrazione - Si va da da «come si pensa di arrivare all’83% di raccolta differenziata? Secondo giornaledibrescia.it
Il vademecum per i rifiuti in occasione della festività dell’ 8 dicembre - immagine d’archivio In concomitanza della festività dell’ 8 dicembre, a Reggio Emilia e provincia i servizi di raccolta rifiuti porta a porta della frazione di rifiuto indifferenziato sarà garantita r ... Riporta sassuolo2000.it
PAGAMENTO Manfredonia. Rifiuti, al via il pagamento da 646 mila euro ad ASE per il servizio di ottobre - Pagamento liquidato per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani svolto nel mese di ottobre 2025 ... Riporta statoquotidiano.it
Porto Torres, prorogato il servizio raccolta rifiuti: nuovo appalto in vigore da gennaio - Il Comune di Porto Torres ha prorogato, per un ulteriore mese, a favore della società Ciclat Trasporti Ambiente il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti ... Scrive unionesarda.it