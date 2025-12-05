Aspettando il Natale a Torremaggiore | mostre mercatini e il concerto di Antonino

Dal 7 dicembre iniziano gli eventi natalizi a Torremaggiore: luminarie, mostra dei presepi artistici, pista di pattinaggio sul ghiaccio con spettacolo delle danzatrici dell’ASD ‘Intrepida’ San Severo e l’immancabile giostra romantica che farà sognare grandi e piccini.Il momento più atteso sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aspettando il Natale... 2ª edizione a Gozzano! La magia del Natale vi aspetta! #aspettandoilnataleagozzano2025 - facebook.com Vai su Facebook

MERCATINO Torremaggiore si veste di Natale: luminarie, presepi e spettacoli per grandi e piccini - Quasi 50 stand a cura di associazioni e parrocchie, sapori della tradizione, tante idee regalo e un grande cuore solidale. Segnala statoquotidiano.it

Aspettando il Natale 2025 a Santa Maria della Versa: mostra di presepi, quadri e artigianato artistico - Dal 16 novembre all’8 dicembre 2025 Palazzo Pascoli ospita “Aspettando il Natale” a Santa Maria della Versa: mostra di presepi, quadri e artigianato artistico nei weekend. Si legge su paviafree.it

Aspettando il Natale: nuova mostra al Musarmo di Mombercelli - Sabato 29 novembre alle 16 al MUSARMO – Museo Arte Moderna e Contemporanea – di Mombercelli (via Brofferio 24) ci sarà l’inaugurazione della mostra “Aspettando il Natale”. Come scrive atnews.it