Aspettando il Natale a San Severo | il programma degli eventi

A San Severo prende il via lunedì 8 dicembre la tradizionale rassegna di eventi di fine anno dedicata alla festività natalizie. Questo il programma della giornata.A partire dalle 18 ci sarà l’esibizione canora di alcune classi di alunni delle scuole elementari cittadine accompagnati dalla Banda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Aspettando il Natale... 2ª edizione a Gozzano! La magia del Natale vi aspetta! #aspettandoilnataleagozzano2025 - facebook.com Vai su Facebook

Aspettando il Natale a Torremaggiore: mostre, mercatini e il concerto di Antonino - Dal 7 dicembre iniziano gli eventi natalizi a Torremaggiore: luminarie, mostra dei presepi artistici, pista di pattinaggio sul ghiaccio con spettacolo delle danzatrici dell’ASD ‘Intrepida’ San Severo ... Da foggiatoday.it

NATALE SAN SEVERO San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë”: tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano - San Severo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria identità culturale: “a Cungèttë A sSa nZëvírë”, la tradizionale accensione del grande falò dell’Immacolata. statoquotidiano.it scrive

MERCATINO Torremaggiore si veste di Natale: luminarie, presepi e spettacoli per grandi e piccini - Quasi 50 stand a cura di associazioni e parrocchie, sapori della tradizione, tante idee regalo e un grande cuore solidale. Scrive statoquotidiano.it

Aspettando le feste di Natale. Luminarie, oltre 130 chilometri: "La città, tra le mete più belle" - Manca meno di un mese allo scoccare della mezzanotte del primo giorno di dicembre, tappa che di fatto sancisce l’inizio del lungo viaggio all’interno dell’atmosfera natalizia. Si legge su msn.com