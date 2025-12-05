Ashwagandha la radice millenaria che sta conquistano i nuovi rituali di bellezza
C onosciuta anche come ginseng indiano o ciliegia d’inverno, l’ ashwagandha (nome botanico Withania somnifera ), è uno dei pilastri della medicina ayurvedica e una delle piante medicinali più venerate della tradizione indiana. Si tratta di un piccolo arbusto sempreverde, appartenente alla famiglia delle Solanacee, che racchiude secoli di saggezza botanica. Negli ultimi anni è approdata nei rituali mattutini di celebrity come Kourtney Kardashian e Gwyneth Paltrow e nei wellness bar internazionali. Questa popolarità ha trasformato le proprietà della pianta in un simbolo di calma, equilibrio e lusso accessibile nella routine quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
