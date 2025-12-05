Ascolti TV Total Audience | Giovedì 4 Dicembre 2025 Lazio-Milan +133K domina la crescita della serata

Giovedì 4 dicembre 2025, Rai1 ha conquistato il prime time con Un Professore 3. Il primo episodio ha raccolto 3.575.000 spettatori pari al 17,75% di share, mentre il secondo episodio ha ottenuto 3.230.000 spettatori con il 19,69% di share. Su Canale5, il concerto-evento Umberto Tozzi – La Grande Festa ha interessato 1.932.000 spettatori (12,19%), con l'After Show a 878.000 spettatori (12,55%). Altri programmi della serata. Rai2 ha proposto, dopo la presentazione di 28 minuti (925.000 – 4,28%), Ore 14 Sera che ha intrattenuto 924.000 spettatori pari al 6,64%. Italia1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia Lazio-Milan, seguita da 2.

