Ascolti TV | Giovedì 4 Dicembre 2025 Un Professore vince col 18.6% per Tozzi solo il 12.3% Lazio-Milan 14%

Nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3  ha interessato 3.331.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5  Umberto Tozzi – La Grande Festa ha conquistato 1.925.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 911.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 la partita di  Coppa Italia – Lazio-Milan  incolla davanti al video 2.813.000 spettatori con il 14%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 741.000 spettatori (4.4%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 846.000 spettatori (6.4%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 716.000 spettatori e il 5%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

