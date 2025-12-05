Ascolti TV | Giovedì 4 Dicembre 2025 Un Professore vince col 18.6% per Tozzi solo il 12.3% Lazio-Milan 14%

Nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.331.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 Umberto Tozzi – La Grande Festa ha conquistato 1.925.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 911.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Lazio-Milan incolla davanti al video 2.813.000 spettatori con il 14%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 741.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 846.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 716.000 spettatori e il 5%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 4 Dicembre 2025. Un Professore vince col 18.6%, per Tozzi solo il 12.3%, Lazio-Milan 14%

