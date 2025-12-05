Ascolti TV | Giovedì 4 Dicembre 2025 Un Professore trionfa con il 18,6% Tozzi si ferma al 12,3% Lazio-Milan al 14%

Nella serata di giovedì 4 dicembre 2025, Rai1 domina il prime time con Un Professore 3, seguito da 3.331.000 spettatori pari al 18,6% di share. Su Canale5, il concerto-evento Umberto Tozzi – La Grande Festa ha raccolto 1.925.000 spettatori con uno share del 12,3%. La Coppa Italia su Italia1 con la sfida Lazio-Milan ha appassionato 2.813.000 spettatori, registrando il 14% di share. Su Rai2, Ore 14 Sera ha intrattenuto 911.000 spettatori (6,6%), mentre su Rai3 il film Splendida Cornice si è fermato a 741.000 spettatori (4,4%). Rete4, con Dritto e Rovescio, ha raccolto 846.000 spettatori (6,4%), e su La7, Piazzapulita ha ottenuto 716. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

