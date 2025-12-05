ASCOLTI TV 4 DICEMBRE 2025 | UN PROFESSORE IL CONCERTO DI TOZZI LAZIO-MILAN LA FINALE DI XF TRA TV8 E SKY

ASCOLTI TV 4 DICEMBRE 2025 • GIOVEDÌ •. Gli ascolti tv di giovedì 4 dicembre 2025 con una nuova puntata di Un Professore 3, il concerto di Umberto Tozzi e Lazio-Milan. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Un Professore 3 – x (x + x) Un Professore 3 – x Porta a Porta + L’Eredità – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x Umberto Tozzi: La Grande Festa – x Umberto Tozzi: La Grande Festa – x UTLGF Highlights + Tg5 – x + x Un Ciclone in Convento – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Tutto il Bello Che C’è – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x Sci Alpino – x Tg2 – x Tg2 Post + Pres. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 4 DICEMBRE 2025: UN PROFESSORE, IL CONCERTO DI TOZZI, LAZIO-MILAN, LA FINALE DI XF TRA TV8 E SKY

Leggi anche questi approfondimenti

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre #UominieDonne (+87K) e #IlParadisoDelleSignore (+56K) crescono più di tutti. Segue il doppio appuntamento con #LaForzadiunaDonna (+54K e +44K). I programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su X

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+87K) e Il Paradiso (+56K) crescono più di tutti. Segue il doppio appuntamento con La Forza di una Donna (+54K e +44K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su sm - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 4 dicembre: chi ha vinto tra Un professore 3 e il concerto di Umberto Tozzi, i dati della finale di X Factor - Chi ha vinto tra Un professore 3 su Rai1 e il concerto di Umberto Tozzi su Canale5. Riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri 4 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 4 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 4 dicembre 2025. Come scrive mam-e.it

Ascolti TV ieri sera, 4 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore e Umberto Tozzi? - Ascolti TV: la serata di giovedì 4 dicembre 2025 ha visto una sfida con show e programmi di intrattenimento in primo piano, fiction italiane e spettacoli comici. Si legge su money.it

Ascolti tv ieri mercoledì 3 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto - Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro Chi l'ha visto, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ... virgilio.it scrive

Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la fiction L'altro Ispettore su Rai1, l'ultimo appuntamento con Gigi ... Come scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva - L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it