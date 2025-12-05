Ascoltare meglio parte 1 Altro che smartphone l’impianto stereo spiegato a chi non ne ha mai avuto uno

Inauguriamo una nuova rubrica dedicata a tutti coloro che fino ad oggi hanno ascoltato musica solo con lo smartphone, un paio di cuffie o uno speaker Bluetooth. Ripartiamo completamente dalle basi, da cos'è un impianto stereo, quali sono i suoi componenti e prima ancora del perché passare a qualcosa di diverso dallo smartphone per ascoltare musica. 🔗 Leggi su Dday.it

