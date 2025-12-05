Ascoli riecco il Forlì dopo 11 anni Una sfida da non sottavalutare
L’Ascoli mette nel mirino il Forlì. A tre incontri dall’epilogo di un 2025 che è stato letteralmente disastroso nella sua prima parte, anche a causa degli innumerevoli errori gestionali commessi dalla precedente dirigenza, e sorprendente nella seconda, ecco che i bianconeri di Tomei si preparano a rialzare la testa davanti al proprio pubblico. Tornati in C dopo alcuni anni, i biancorossi di Miramari stanno viaggiando con il vento in poppa. L’attuale classifica li sta vedendo lontani dalla bagarre per non retrocedere con il settimo posto che, se mantenuto fino alla fine, offrirebbe anche la possibilità di affrontare i prossimi playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
