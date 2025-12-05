Ascesa potere e l’ombra dell’inchiesta | chi è Francesco Stagno d’Alcontres

Messinatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La figura di Francesco Stagno d’Alcontres, per anni punto di riferimento nella sanità messinese, torna al centro dell’attenzione pubblica dopo l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa nei suoi confronti il 5 dicembre 2025. Il provvedimento, firmato dal Gip su richiesta della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Xi Jinping: le radici, l'ascesa, l'enorme potere del principe rosso che «avrebbe dovuto essere ucciso 100 volte» - Sono passati tredici anni da quando la Cina delle dinastie imperiali millenarie e poi della Repubblica popolare guidata dal Partito- Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ascesa Potere L8217ombra Dell8217inchiesta