Ascensore guasto a scuola e alunna portata in spalle dal padre Franco Miceli | Comune ingiustificabile

Un ascensore guasto da circa tre anni e un'alunna con difficoltà a deambulare che viene caricata sulle spalle dal padre è portata in aula al terzo piano. Il caso che si verifica nei locali di via Imera 145, di proprietà del Comune, che ospitano sia alcune classi del liceo scientifico Benedetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Paceco, c'è l'ascensore guasto da oltre un mese al presidio sanitario di via Crispi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Ascensore fuori uso da 3 anni al liceo Croce: "Alunna con le stampelle portata in classe sulle spalle dal padre" - Da oltre tre anni, nel plesso di via Imera 145, di proprietà del Comune, sede dell'istituto comprensivo Colozza- Da palermotoday.it

Caldaia guasta, alunni in classe con i giubbini: «Presto nuovo impianto» - Emergenza freddo nelle classi della primaria e della media "Leonardo da Vinci". Si legge su ilmattino.it

Scuola e disabilità, solo 1 istituto su 2 è davvero “accessibile”: mancano ascensori e bagni a norma - Gli studenti con disabilità aumentano, ma le scuole italiane faticano ancora a garantire spazi sicuri, accessibili e privi di ostacoli. Come scrive msn.com

Ascensore guasto all’istituto Casanova-Costantinopoli: “Anziani costretti a salire a piedi” - Molte persone, tra cui anziani, sono stati costretti a salire a piedi per le scale per recarsi a votare. Si legge su internapoli.it

Guasto in via del Pantano. La scuola resta senz’acqua. Alunni mandati a casa - Salta un tubo in via del Pantano, costretta a chiudere la scuola Calvino. lanazione.it scrive

Guasto al pullman, alunna con disabilità va in gita grazie al Soccorso alpino - A causa di un imprevisto di natura tecnica, era stata esclusa dalla gita di classe pianificata dalla sua scuola. Scrive rainews.it