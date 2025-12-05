Artigiano in fiera Oh Bej! Oh Bej! | cosa fare a Milano per il ponte dell' Immacolata 2025

Il ponte dell’Immacolata è uno dei momenti più attesi dai milanesi, complice la coincidenza con la festa di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, e la giornata festiva dell’8 dicembre che quest'anno cade di lunedì, trasformando il tutto in un lungo weekend perfetto per godersi la città. Nonostante il freddo tipico della stagione, Milano si accende di luci, eventi e mercatini, offrendo un programma ricchissimo per chi vuole vivere appieno l’atmosfera natalizia senza allontanarsi troppo. Tra gli appuntamenti immancabili tornano due pilastri della tradizione: Artigiano in Fiera, ospitato dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho con ingresso gratuito previo pass, e la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che anima le vie intorno al Castello Sforzesco intorno al 7 dicembre con profumi, colori e sapori tipici del periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

