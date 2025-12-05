Artigianato moda di eccellenza e scarpe | nuova sede per l’azienda Paolo Scafora
Party evento di inaugurazione nel giorno del compleanno del fondatore Gennaro Scafora. Un party evento per celebrare il cambio di sede, nei nuovi locali del parco di via Tavernola a Casandrino, per Paolo Scafora, azienda di artigianato di eccellenza che da anni e generazioni realizza scarpe di alta qualità vendute e apprezzate in tutto il mondo. Una inaugurazione piacevole ed elegante che non a caso si è svolta nel ricordo e nel giorno del compleanno del fondatore Gennaro Scafora, padre di Paolo Scafora, che anni fa diede il via a una meravigliosa storia di artigianato di eccellenza mondiale nel settore moda, e che ha riunito più di 200 persone fra cui il Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, il senatore Luigi Nave, rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo, i soci dell’associazione Le mani di Napoli che riunisce gli artigiani di eccellenza della moda made in Naples con il presidente Giancarlo Maresca e il direttore generale Damiano Annunziato, l’attore Patrizio Rispo, il piccolo Eduardo Scafora anch’egli nel cast di “Un posto al sole” e ancora tanti altri amici e colleghi di Paolo Scafora. 🔗 Leggi su Parlami.eu
