Arti della Terra una mostra che cambia le carte in tavola
Bilbao, 5 dic. (askanews) – Forse non tutti lo coglieranno e forse non tutti saranno pronti o d’accordo. Ma la mostra “Arti della Terra” presentata nel Museo Guggenheim di Bilbao in qualche modo rappresenta un cambiamento che non è rinviabile, una presa di posizione di fronte allo stato del pianeta che deve coinvolgere anche il discorso culturale e artistico. Nelle grandi sale progettate da Gerhy trovano spazio alberi, foglie, materiali e soprattutto terra, in un percorso che rimanda alla Land Art o all’attivismo, ma che è anche qualcosa di più radicale. “Sono i processi ecosistemici che ci interessa portare qui dentro – ha detto ad askanews il curatore Manuel Cirauqui – prima di tutto per porre una sfida ai protocolli classici del museo, pensando che in un futuro prossimo questa sarà la nostra realtà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Artisti della Terra del Carso on display at Farmer and Artist! Featuring photographs by Gianpaolo Arena, Alice Zorzin, Ekaterina Frolova, Filippo Ferraro and Francesco Aglieri Rinella. We invite you to embark on a journey inside the fascinating Covered Market - facebook.com Vai su Facebook
“Arti della Terra”, una mostra che cambia le carte in tavola - Ma la mostra “Arti della Terra” presentata nel Museo Guggenheim di Bilbao in qualche modo rappr ... Come scrive msn.com
Tutto in ’rosa’ iI premio “Raccont’arti“ - CASTELFIORENTINO Oltre 1800 partecipanti provenienti da più di 90 Paesi. msn.com scrive
Raccont’arti- Premio Castelfiorentino per le arti: oltre 1800 i partecipanti, le vincitrici sono due donne - Premio Castelfiorentino per le Arti: fotografia contemporanea”, curato dalla Banca Cambiano 1884 ... Scrive gonews.it
In mostra a Riga Arti e mestieri d'Italia dal VI al XIX secolo - E' stata inaugurata presso il Museo della Borsa di Riga la mostra 'Arti e mestieri dall'Italia dal VI al XIX secolo', realizzata in collaborazione con Palazzo Madama e Fondazione Torino Musei, con il ... Secondo ansa.it