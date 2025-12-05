Arthur Leclerc diventa Leclerc Jr e Verstappen reagisce così

Ad Abu Dhabi, durante la prima sessione di prove libere - terminata con Norris primo - Max Verstappen si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il suo muretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arthur Leclerc diventa... Leclerc Jr e Verstappen reagisce così

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I tifosi della Ferrari aspettavano questo momento da anni, un momento capace di cambiare il clima delle Libere in un attimo. Per la prima volta Arthur e Charles Leclerc hanno condiviso la pista nelle FP1 di Abu Dhabi: due fratelli, stessa passione, stesso circuit - facebook.com Vai su Facebook

F1 | Ferrari: Arthur Leclerc affiancherà Charles nelle Libere 1 di Abu Dhabi it.motorsport.com/f1/news/f1-fer… #F1 #Ferrari Vai su X

F1, GP Abu Dhabi: Arthur Leclerc emozionato, Lewis Hamilton assente nelle libere 1 - Come preannunciato, nelle libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale, Arthur Leclerc ha preso il posto di Lewis Hamilton alla guida della SF- Scrive sportal.it

Chi è Arthur Leclerc, nelle FP1 scende in pista il fratello di Charles - Per sostituire Lewis Hamilton nelle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025 Ferrari punta su Arthur Leclerc: chi è il fratello di Charles ... Come scrive virgilio.it

Leclerc: "Siamo lenti, incredibile" botta e risposta radio. Arthur lo sfotte e Lambiase lo chiama Junior con Max - Nella prima sessione di prova libere Charles Leclerc si lamenta della Ferrari ma Bryan Bozzi gli risponde per le rime mentre Arthur lo prende in giro. sport.virgilio.it scrive

Leclerc mette suo fratello al posto di Hamilton: guiderà lui grazie ad uno “strappo alla regola” | Il regolamento è chiaro - Per l’ultima tappa 2025 di Abu Dhabi la Ferrari farà qualcosa di inedito: al posto di Lewis Hamilton in FP1 salirà Arthur Leclerc. Si legge su automobilismodepoca.it

Ferrari con Arthur Leclerc nelle FP1 di Abu Dhabi e Beganovic nei test - Si riformerà la coppia dei fratelli Leclerc nelle FP1 di Yas Marina a 12 mesi di distanza dall'ultima volta, avvenuta sempre sulla stessa pista. Si legge su formulapassion.it

Abu Dhabi, i fratelli Leclerc in pista insieme nelle prove libere - Arthur Leclerc al debutto in Ferrari con suo fratello Charles nel corso delle prove libere del GP d'Abu Dhabi. Scrive rainews.it