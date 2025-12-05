arte vita e idee la mostra immersiva nel nome di frida kahlo

di Olga Mugnaini Sfide e tragedie, dolore, forza e disperazione da trasformare in arte. La vita di Frida Kahlo è specchio dei suoi dipinti, a cui sembra consegnare una sofferenza fisica esaltata dai colori. Alla straordinaria artista messicana, (1907-1954) è dedicata la mostra immersiva che si apre domenica alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze dal titolo ’Frida Kahlo – Emotion Exhibition’, prodotta dalla fiorentina Crossmedia Group. I visitatori potranno immergersi nel ricco e complesso universo dell’iconica artista che si muove tra surrealismo e simbolismo, attraverso la sua produzione artistica, la sua intensa vita personale e le idee che hanno reso il suo pensiero così attuale e rivoluzionario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

