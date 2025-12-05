Arsenico nell’acqua così a nord di Roma sessanta famiglie non possono utilizzarla
Troppo arsenico nell’acqua, così la comunità della periferia più estrema del quadrante nord di Roma è ancora obbligata ad utilizzare acqua in bottiglia o distribuita da Acea Ato2. E dovrà farlo almeno sino al 31 dicembre 2026.Arsenico nell’acqua di Roma nordIl sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
