arriva oltreplastica la mostra su mutamento plastica contemporanea

Milano, 5 dic.(Adnkronos) - Oltreplastica è una mostra sul mutamento in atto nella plastica contemporanea e sul ruolo che il design svolge nel ripensare la materia, il progetto, la responsabilità. Lo si legge in una nota. Curata da Frida Doveil e prodotta da Adi Design Museum con il supporto di Eni, Main Partner del museo, la mostra esplora i percorsi di transizione che accompagnano la plastica "oltre" la sua natura, mettendo a fuoco il rapporto tra cultura materiale, innovazione industriale e sostenibilità ambientale. "Oltreplastica è qualcosa di più duraturo di un titolo di mostra" osserva la curatrice "È un neologismo.

