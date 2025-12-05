Arrestato In manette il famoso medico italiano | accuse pesantissime
Una notizia che scuote e lascia senza parole: nessuno poteva immaginare che proprio lui, stimato e conosciuto in tutta Messina, sarebbe finito improvvisamente al centro di uno scandalo senza precedenti. Volti increduli, sussurri nei corridoi dell’ospedale, e una città intera col fiato sospeso. Dietro il camice, una storia che ora esplode come un temporale improvviso. Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario di chirurgia plastica e già volto noto della politica siciliana, è stato raggiunto da un provvedimento che sta facendo tremare il mondo medico e non solo. Le accuse che sconvolgono Messina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
