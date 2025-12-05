Arrestato finto medico ha abusato di tre pazienti | nei guai anche la moglie

Prato, 5 dicembre 2025 – A vrebbe esercitato abusivamente l’attività medica effettuando pratiche di idrocolonterapia nello studio gestito dalla moglie, medico endoscopista e titolare del centro in via del Castagno 90 dove avrebbe svolto attività il marito. E’ quanto ha accertato la procura di Prato, diretta da Luca Tescaroli, in seguito alla denuncia di una delle pazienti della coppia. All’uomo, italiano di 53 anni, la procura ha infatti contestato anche il reato di abusi sessuali nei confronti di “almeno tre pazienti” donne, “una delle quali ha trovato il coraggio” di fare denuncia per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato finto medico, ha abusato di tre pazienti: nei guai anche la moglie

