Arrestato Angelo Senese | insieme al fratello Michele comandava la Roma criminale La fuga da Napoli e i legami con la Banda della Magliana

È finito in manette Angelo Senese, fratello e numero 2 in comando del più noto Michele Senese, in una maxi operazione a Roma contro la criminalità organizzata. Insieme al cardinale della famiglia napoletana trapiantata nella capitale sono stati arrestate altre 13 persone. Tra queste Ettore Abramo detto Pluto, vice del parco ultras laziale Diabolik, Girolamo Finizio, Kevin Di Napoli, Alvise e Leopoldo Cobianchi. Le accuse formulate dalla Dda vanno dal tentato omicidio, alla detenzione illecita di armi da sparo fino al tentato sequestro di persona e all’estorsione aggravata, entrambe aggravate dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Open.online

