Arrestato Angelo Senese | insieme al fratello Michele comandava la Roma criminale La fuga da Napoli e i legami con la Banda della Magliana

È finito in manette Angelo Senese, fratello e numero 2 in comando del più noto Michele Senese, in una maxi operazione a Roma contro la criminalità organizzata. Insieme al cardinale della famiglia napoletana trapiantata nella capitale sono stati arrestate altre 13 persone. Tra queste Ettore Abramo detto Pluto, vice del parco ultras laziale Diabolik, Girolamo Finizio, Kevin Di Napoli, Alvise e Leopoldo Cobianchi. Le accuse formulate dalla Dda vanno dal tentato omicidio, alla detenzione illecita di armi da sparo fino al tentato sequestro di persona e all’estorsione aggravata, entrambe aggravate dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Teleacras. . Teleacras - Ecco perché Cuffaro è stato arrestato Ecco ciò che il giudice Salustro ha scritto nell’ordinanza di arresto di Totò Cuffaro, condividendo l’ipotesi del “sistema” e del “comitato d’affari”. Il servizio di Angelo Ruoppolo. https://youtu.be/ztLmzr - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato Angelo Senese: insieme al fratello Michele comandava la Roma criminale. La fuga da Napoli e i legami con la Banda della Magliana - Tra loro anche Pluto, l’ex vice del Marco ultras laziale Diabolik ... Riporta open.online

Spaccio e tentati omicidi, blitz antimafia: 14 arresti legati ai clan Senese e Di Lauro - L’operazione a Roma all’alba di venerdì nell’ambito di un’inchiesta che sta ricostruendo una fitta rete di violenze con modalità mafiosa ... msn.com scrive