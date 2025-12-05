Arrestate a Chiasso due 14enni serbe residenti in Italia | sospettate di furti con scasso
La Magistratura dei minorenni del Canton Ticino, la polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno comunicato l’arresto di due cittadine serbe di soli 14 anni, entrambe residenti in Italia. Le ragazze sono state fermate il 4 dicembre 2025 alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
