Ariziala primo colpo del calciomercato del Milan | ecco i dettagli e quando può arrivare

Calciomercato Milan: Fabrizio Romano su 'YouTube' il Diavolo ha trovato tutti gli accordi per il giovane terzino sinistro Juan Arizala. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ariziala primo colpo del calciomercato del Milan: ecco i dettagli e quando può arrivare

Approfondisci con queste news

Il Milan ha chiuso già il primo colpo per gennaio: è fatta - I rossoneri hanno già chiuso il primo colpo per il mercato di gennaio: accordo raggiunto e affare fatto, nei prossimi giorni l'ufficialità ... Riporta milanlive.it

Calciomercato Milan News/ Bomba Lewandowski, contatti già avviati: colpo alla Modric! - Il calciomercato Milan sta valutando un'ulteriore aggiunta al suo reparto offensivo con uno tra Robert Lewandowski e Nicolò Tresoldi L’inizio di stagione dei rossoneri è tra i più positivi del ... Come scrive ilsussidiario.net

Primo colpo del Milan, Romano annuncia: "Accordo raggiunto, here we go!" - Il Milan si rinforza, badando non soltanto alla classifica attuale del campionato italiano di Serie A, che vede gli uomini di Massimiliano Allegri occupare costantemente la parte alta della graduatori ... Segnala msn.com