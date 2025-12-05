Aria di Natale in centro Gospel giochi e bancarelle nel ponte dell’Immacolata
Il programma delle iniziative di ’ Natale a Cesena ’ promosso dal Comune di Cesena e curato da Cesena Fiera entra nel vivo nel weekenbd ell’Immacolata. Da domani a lunedì le strade e le piazze del centro storico offriranno ai visitatori musica, spettacoli, momenti di animazione, occasioni di shopping per chi è alla ricerca di regali. In tutte e tre le giornate funzioneranno a pieno ritmo il Villaggio di Natale in piazza Almerici, la pista di pattinaggio di piazza della Libertà, il Mercatino degli artigiani di via Zeffirino Re, mentre nella giornata di domenica piazza del Popolo e viale Mazzoni accoglieranno le bancarelle del primo mercato ambulante straordinario di dicembre (l’appuntamento si ripeterà anche nelle successive domeniche fino a Natale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Aria di Natale in centro. Gospel, giochi e bancarelle nel ponte dell’Immacolata - Funzioneranno a pieno ritmo il Villaggio natalizio in piazza Almerici, la pista di pattinaggio e il mercato artigiano. Come scrive ilrestodelcarlino.it
