Il pressing della maggioranza di centrosinistra, in particolare del Pd, sulla Giunta comunale per l’utilizzo dei fondi pubblici per la riqualificazione della piscina Argelati ha prodotto un primo risultato concreto. Sì, perché l’esecutivo di Palazzo Marino ieri mattina ha approvato gli indirizzi del percorso che porterà alla riapertura del centro balneare nel cuore dei Navigli. Basta con l’appello ai privati perché finanzino il restyling e gestiscano l’Argelati. La piscina risorgerà con soldi comunali. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di individuare il progetto migliore entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Argelati, la svolta è servita: "Pronti i fondi pubblici. Il progetto entro il 2026"