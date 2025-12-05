Argelati il Comune investe ma l’emergenza piscine resta

Dopo le roventi polemiche estive sulla serrata dei centri balneari (cinque su otto) e la ricerca a vuoto di un investitore privato, ieri la giunta Sala ha approvato gli indirizzi del percorso che porterà alla riapertura dello storico centro balneare Argelati, off limits dal 2023. Avanti piano. Prima di tornare a tuffarsi nella vasca a due passi dai Navigli passeranno se va bene altri due anni e mezzo. Il Comune ha deciso di lanciare un concorso di progettazione internazionale, che verrà scelto «entro fine 2026», poi tra gare e cantieri si può immaginare che, a seconda della complessità del progetto prescelto passeranno, l'orizzonte più roseo è l'estate 2028. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

