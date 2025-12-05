Arezzo uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa | assolto

La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, accusato dell'uccisione del vicino di casa Gezim Dodoli, albanese di 59 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il tribunale di Arezzo ha assolto in primo grado Sandro Mugnai, l'artigiano che due anni fa sparò e uccise un vicino di casa che con una ruspa gli stava demolendo la casa. Per i giudici fu legittima difesa. - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, assolto l’artigiano che uccise il vicino che gli demoliva la casa: legittima difesa Vai su X

Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa: assolto - Il 54enne la sera del 5 gennaio 2023 si trovava con la sua famiglia all'interno della sua casa nella fraz ... Segnala tg24.sky.it

Arezzo, assolto l’artigiano che uccise il vicino che gli demoliva la casa: legittima difesa - La vicenda si è svolta nella località di San Polo, periferia di Arezzo, dove Dodoli,con una ruspa , ha colpito in un primo momento le automobili di Mugnai e successivamente l’abitazione. tg.la7.it scrive

Arezzo, assolto l'artigiano che uccise il vicino mentre gli demoliva la casa con una ruspa - Sandro Mugnai, l'artigiano di Arezzo che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre attaccava la sua l'abitazione con una ruspa è stato assolto oggi dalla Corte d'Assise di Arezzo. Riporta msn.com

Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di ... Riporta msn.com

Sparò e uccise il vicino che gli demoliva la casa, assolto - La sentenza: per la Corte d'assise l'uomo, 56 anni, agì per legittima difesa ... toscanamedianews.it scrive

Uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa, Sandro è stato assolto: “Legittima difesa” - Il pm Laura Taddei aveva chiesto per Sandro Mugnai una condanna a quattro anni, riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Come scrive msn.com