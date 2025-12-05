Arezzo uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa | assolto

Imolaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, accusato dell'uccisione del vicino di casa Gezim Dodoli, albanese di 59 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

arezzo uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa assolto

© Imolaoggi.it - Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

Altri contenuti sullo stesso argomento

arezzo uccise vicino demolivaArezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa: assolto - Il 54enne la sera del 5 gennaio 2023 si trovava con la sua famiglia all'interno della sua casa nella fraz ... Segnala tg24.sky.it

arezzo uccise vicino demolivaArezzo, assolto l’artigiano che uccise il vicino che gli demoliva la casa: legittima difesa - La vicenda si è svolta nella località di San Polo, periferia di Arezzo, dove Dodoli,con una ruspa , ha colpito in un primo momento le automobili di Mugnai e successivamente l’abitazione. tg.la7.it scrive

arezzo uccise vicino demolivaArezzo, assolto l'artigiano che uccise il vicino mentre gli demoliva la casa con una ruspa - Sandro Mugnai, l'artigiano di Arezzo che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre attaccava la sua l'abitazione con una ruspa è stato assolto oggi dalla Corte d'Assise di Arezzo. Riporta msn.com

arezzo uccise vicino demolivaArezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di ... Riporta msn.com

arezzo uccise vicino demolivaSparò e uccise il vicino che gli demoliva la casa, assolto - La sentenza: per la Corte d'assise l'uomo, 56 anni, agì per legittima difesa ... toscanamedianews.it scrive

arezzo uccise vicino demolivaUccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa, Sandro è stato assolto: “Legittima difesa” - Il pm Laura Taddei aveva chiesto per Sandro Mugnai una condanna a quattro anni, riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Uccise Vicino Demoliva