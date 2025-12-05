Arezzo uccise il vicino che gli demoliva la casa | assolto per legittima difesa

La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, artigiano di 56 anni accusato dell'uccisione del vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, avvenuta il 5 gennaio 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa: assolto per legittima difesa

