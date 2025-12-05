Arezzo uccise il vicino che gli demoliva casa | assolto

Assolto per legittima difesa. Questa la sentenza emessa dalla corte di assise di Arezzo nei confronti di Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 54 anni che il 5 gennaio 2023 sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ruspa a San Polo, frazione del comune di Arezzo. Il collegio presieduto dal giudice Anna Maria Loprete ha respinto la richiesta formulata dal pubblico ministero Laura Taddei, che aveva invocato una condanna a 4 anni di reclusione rilevando un eccesso colposo di legittima difesa. Il fascicolo giudiziario aveva già attraversato passaggi complessi: un primo giudice non aveva accolto la richiesta iniziale di condanna a 2 anni e 8 mesi, disponendo ulteriori approfondimenti sull'ipotesi di omicidio volontario; la magistrata Giulia Soldini aveva invece disposto in un primo momento la scarcerazione dell'imputato, riconoscendo la legittima difesa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa: assolto

