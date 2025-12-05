Arezzo tentativo di aggressione sventato in via Calamandrei | esercente mette in fuga due giovani

L’ombra della microcriminalità giovanile torna a farsi sentire ad Arezzo. Nella mattinata di venerdì, poco dopo le 8, un episodio dai contorni potenzialmente pericolosi è avvenuto in via Calamandrei, dove una probabile aggressione è stata evitata grazie alla prontezza di un commerciante. Un ragazzo di vent’anni si era fermato in un bar della zona per un caffè e, una volta uscito, si era trattenuto all’esterno con il titolare per fumare una sigaretta. Proprio in quei minuti, due giovani si sono avvicinati chiedendo insistentemente una sigaretta. Al rifiuto del ventenne, il tono dei due si sarebbe rapidamente irrigidito, trasformandosi in una pretesa sempre più insistente. 🔗 Leggi su Lortica.it

