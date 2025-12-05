Arezzo sparò al vicino di casa | assolto per legittima difesa Plauso di FdI
Sandro Mugnai, l'artigiano di San Polo che due anni uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre stava usando una ruspa per colpire la sua abitazione, è stato assolto dalla corte d'assise di Arezzo. Malgrado la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero, i giudici hanno ritenuto che i colpi di fucile sparato dall'uomo, oggi cinquantaseienne, non fossero un eccesso di legittima difesa, ma una legittima difesa e basta come sostenuto dal legale Piero Melani Graverini. Assolto perché il fatto non costituisce reato, questa la formula utilizzata al momento della lettura del dispositivo nei confronti di Mugnai. 🔗 Leggi su Iltempo.it
