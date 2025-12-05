Sandro Mugnai, l'artigiano di San Polo che due anni uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre stava usando una ruspa per colpire la sua abitazione, è stato assolto dalla corte d'assise di Arezzo. Malgrado la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero, i giudici hanno ritenuto che i colpi di fucile sparato dall'uomo, oggi cinquantaseienne, non fossero un eccesso di legittima difesa, ma una legittima difesa e basta come sostenuto dal legale Piero Melani Graverini. Assolto perché il fatto non costituisce reato, questa la formula utilizzata al momento della lettura del dispositivo nei confronti di Mugnai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arezzo, sparò al vicino di casa: assolto per legittima difesa. Plauso di FdI