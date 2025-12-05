Arezzo Sandro Mugnai assolto | l’artigiano uccise il vicino che gli demoliva casa con una ruspa

Ildifforme.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l'accusa di omicidio volontario, quindi la richiesta del pm scesa a eccesso di legittima difesa. Ed ora la sentenza per Mugnai a processo per la morte di Gezim Dodoli che morì nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2023 a San Polo, frazione di Arezzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

arezzo sandro mugnai assolto l8217artigiano uccise il vicino che gli demoliva casa con una ruspa

© Ildifforme.it - Arezzo, Sandro Mugnai assolto: l’artigiano uccise il vicino che gli demoliva casa con una ruspa

Scopri altri approfondimenti

arezzo sandro mugnai assoltoArezzo, uccide il vicino che demoliva la sua casa con la ruspa: assolto Sandro Mugnai. «È legittima difesa» - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi Sandro Mugnai, l'artigiano aretino, che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con ... Scrive msn.com

arezzo sandro mugnai assoltoArezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di ... Lo riporta msn.com

arezzo sandro mugnai assoltoArezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa: assolto - Il 54enne la sera del 5 gennaio 2023 si trovava con la sua famiglia all'interno della sua casa nella fraz ... Si legge su tg24.sky.it

arezzo sandro mugnai assoltoAssolto Mugnai, la Corte: "Ha ucciso il vicino di casa per legittima difesa". L'altro gli demoliva la casa. In lacrime: "Ho sparato per salvare me e la famiglia" - Assolto Sandro Mugnai, l'artigiano di Arezzo, 55 anni, che ha ucciso il vicino di casa a colpi di carabina caricata con munizioni da cinghiale, il 5 gennaio 2023. Segnala corrierediarezzo.it

arezzo sandro mugnai assoltoUccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa, Sandro è stato assolto: “Legittima difesa” - Il pm Laura Taddei aveva chiesto per Sandro Mugnai una condanna a quattro anni, riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Segnala msn.com

arezzo sandro mugnai assoltoUccise a fucilate il vicino che assaltava la sua casa con la ruspa: Sandro Mugnai assolto per legittima difesa - A due anni dall'omicidio di Gezim Dodoli è arrivato il verdetto: per la corte il fatto "non costituisce reato". Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Sandro Mugnai Assolto