Arezzo Sandro Mugnai assolto | l’artigiano uccise il vicino che gli demoliva casa con una ruspa

Prima l'accusa di omicidio volontario, quindi la richiesta del pm scesa a eccesso di legittima difesa. Ed ora la sentenza per Mugnai a processo per la morte di Gezim Dodoli che morì nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2023 a San Polo, frazione di Arezzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arezzo, Sandro Mugnai assolto: l’artigiano uccise il vicino che gli demoliva casa con una ruspa

