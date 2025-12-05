Arezzo premiati i ragazzi del Vittorio Emanuele II al festival di animazione per un cartoon con Avis Toscana
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Simone e Raffaella gestiscono un piccolo rifugio dove si prendono cura di un gufo, un bradipo, uno scoiattolo e un pinguino. Per mantenerlo arrivano persino a vendere ciò che amano, finché la loro storia commuove il villaggio: le persone iniziano a donare e a offrire il proprio tempo, trasformando il rifugio in un progetto condiviso. È il cartone animato inventato nell’ambito del progetto Cartoon School dagli studenti della III A della scuola secondaria del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, che lo scorso 13 novembre ha vinto due premi al Teen Toon Festival di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
