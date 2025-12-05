Arezzo assolto l' artigiano che uccise il vicino mentre gli demoliva la casa con una ruspa

AGI - Sandro Mugnai, l' artigiano di Arezzo che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre attaccava la sua l'abitazione con una ruspa è stato assolto oggi dalla Corte d'Assise di Arezzo. Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto 4 anni di reclusione rilevando un eccesso colposo di legittima difesa. Gezim Dodoli morì nell'abitacolo del mezzo meccanico, colpito dai colpi sparati da Mugnai. “ Assolto perché il fatto non costituisce reato, perché ha agito in stato di legittima difesa ” ha stabilito la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Arezzo, presieduta da Anna Maria Lo Prete. 🔗 Leggi su Agi.it

