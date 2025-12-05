Arera Nicola Dell’Acqua sarà il nuovo presidente

Il Consiglio dei ministri ha scelto Nicola Dell’Acqua come nuovo presidente dell’Arera, l’Autorità che regola i settori dell’Energia, Acqua e Ambiente. Il nuovo presidente è l’attuale commissario straordinario per la scarsità idrica ed è stato scelto in quota Fratelli d’Italia. Definiti anche gli altri quattro membri che comporranno il Collegio. Arera, scelti i membri del Collegio. Come Dell’Acqua, anche Lorena De Marco, dirigente di Acquirente Unico. In orbita Forza Italia, invece, Francesca Salvemini, attuale capo della segreteria tecnica del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Oltre ai tre nomi della maggioranza, ci sono due componenti per le opposizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

