Arera Nicola Dell’Acqua sarà il nuovo presidente
Il Consiglio dei ministri ha scelto Nicola Dell’Acqua come nuovo presidente dell’Arera, l’Autorità che regola i settori dell’Energia, Acqua e Ambiente. Il nuovo presidente è l’attuale commissario straordinario per la scarsità idrica ed è stato scelto in quota Fratelli d’Italia. Definiti anche gli altri quattro membri che comporranno il Collegio. Arera, scelti i membri del Collegio. Come Dell’Acqua, anche Lorena De Marco, dirigente di Acquirente Unico. In orbita Forza Italia, invece, Francesca Salvemini, attuale capo della segreteria tecnica del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Oltre ai tre nomi della maggioranza, ci sono due componenti per le opposizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Arera Nicola Dell'Acqua presidente, commissari: Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini staffettaonline.com/articolo.aspx?… Vai su X
Nicola Arena: "Così il "Regina" ha sfidato onde di sei metri per salvare il Boccia VM" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Arera, al via il bonus da 200 euro per bollette elettriche - Via libera dell'Arera al bonus di 200 euro nelle bollette dell'elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Riporta ansa.it