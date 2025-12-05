Arcivescovo Milano | ‘denaro sporco col suo fetore invade la città’

''Il capitalismo malato è a servizio dell'individualismo e ignora la funzione sociale e la responsabilità morale della finanza''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Arcivescovo Milano: ‘denaro sporco col suo fetore invade la città’

