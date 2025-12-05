Archivio estrazioni SuperEnalotto Lotto e 10eLotto dicembre 2025 | scoprite se avete vinto

Milano – Hai trovato in un cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnalotto, Lotto o 10elotto? Potrebbe “valere” qualcosa e allora vi conviene consultare l'archivio delle estrazioni scoprire se e quanto avete vinto. Quando hai giocato?. Come riscuotere la vincita?. Archivio dicembre 2025. Archivio novembre 2025. Archivio ottobre 2025. Archivio settembre 2025 . Archivio 2025. Archivio 2024. Quando hai giocato?. Ma quanto tempo avete a disposizione per incassare l'eventuale vincita? Il regolamento del Superenalotto recita: “Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è d i 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Archivio estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto dicembre 2025: scoprite se avete vinto

