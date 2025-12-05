Archeologia nuove scoperte a Pompei | fave e frutta per mantenere in salute i lavoratori schiavizzati
Paradossalmente, i lavoratori schiavizzati che i Romani consideravano “strumenti parlanti” (instrumentum vocale), in alcuni casi godevano di una nutrizione migliore dei loro prossimi “liberi”. Tale quadro, suggerito dalle fonti scritte, sembra ora trovare riscontro negli scavi della villa di Civita Giuliana vicino a Pompei, realizzati con un contributo di 140mila euro nell’ambito della “Campagna nazionale di scavi a Pompei e in altri parchi nazionali” finanziata con la Legge di Bilancio 2024 su proposta del Ministero della Cultura. Come pubblicato sull’ E-Journal degli Scavi di Pompei, in uno degli ambienti al primo piano del quartiere servile della grande villa sono stati trovati anfore con fave, di cui una semivuota, nonché un grande cesto con frutta (pere, mele o sorbe). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
