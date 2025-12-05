Arbitro Inter Como a Di Bello la direzione di gara | i precedenti dei nerazzurri con il fischietto

Inter News 24 Arbitro Inter Como, a Di Bello la direzione di gara: i precedenti con il fischietto sorridono ai nerazzurri. Lo storico. È stato ufficializzato il nome del direttore di gara chiamato a gestire la sfida di domani sera a San Siro tra l’Inter e il Como. Per il match valido per la 14ª giornata di Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ha puntato sull’esperienza di Marco Di Bello. Il fischietto della sezione di Brindisi, 44 anni, incrocerà la squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu per la prima volta in questa stagione sportiva. LEGGI ANCHE: Precedenti Inter Como, bilancio nettamente dalla parte dei nerazzurri: ecco a quando risale l’ultimo successo dei lariani La designazione fa sorridere la Beneamata, almeno stando ai numeri storici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Como, a Di Bello la direzione di gara: i precedenti dei nerazzurri con il fischietto

