Inter News 24 valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie C 202526. La diciassettesima giornata del girone A del campionato di Serie C mette l’ Inter U23 di fronte a un appuntamento da non fallire. La formazione guidata da Stefano Vecchi, tecnico esperto che sta plasmando i talenti del vivaio milanese, torna in campo con l’obiettivo imperativo di cancellare la deludente sconfitta subita nel recente recupero contro la Dolomiti Bellunesi. L’avversario di turno sarà l’Arzignano, in un match che promette battaglia. In vista della sfida, in programma domenica 7 dicembre con fischio d’inizio fissato per le ore 12:30, è stata resa nota la designazione arbitrale ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Arbitro Arzignano Inter U23: designato il fischietto per il match