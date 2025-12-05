Arbitro Arzignano Inter U23 | designato il fischietto per il match
Inter News 24 valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie C 202526. La diciassettesima giornata del girone A del campionato di Serie C mette l’ Inter U23 di fronte a un appuntamento da non fallire. La formazione guidata da Stefano Vecchi, tecnico esperto che sta plasmando i talenti del vivaio milanese, torna in campo con l’obiettivo imperativo di cancellare la deludente sconfitta subita nel recente recupero contro la Dolomiti Bellunesi. L’avversario di turno sarà l’Arzignano, in un match che promette battaglia. In vista della sfida, in programma domenica 7 dicembre con fischio d’inizio fissato per le ore 12:30, è stata resa nota la designazione arbitrale ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
16^ GIORNATA - FINALI DA OSPITALETTO E CREMA Triestina - PRO PATRIA 2-1 Lumezzane - Novara 1-1: 32' Lanini (No), 70' Ferro Renate - Arzignano 1-2: 2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A) Ospitaletto - Virtus Verona 1-1: 62' De Marchi (V), 8 - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, l’Inter U23 affronta in trasferta l’Arzignano: la designazione arbitrale - Diciassettesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, di nuovo in campo dopo il ko contro la Dolomiti Bellunesi ... Scrive msn.com
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0: Agosti firma il successo al Tognon - Inter U23 di Mercoledì 3 dicembre 2025: i nerazzurri passano con una rete di Agosti al quarto d'ora di gioco ... Segnala calciomagazine.net
Arzignano-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Arzignano contro Inter U23 nella diciassettesima giornata del Girone A di Serie C: dove vedere il match in diretta tv, in streaming e le formazioni. Da calciomercato.com
Serie C girone A. L’Inter U23 inciampa sull’ostacolo Dolomiti - Prima sconfitta esterna in campionato per l’Inter U23, che nel recupero della quattordicesima giornata del Girone A cade 1- Come scrive ilgiorno.it
Video Dolomiti Bellunesi Inter U23 (1-0)/ Gol e highlights: Agosti al quarto d’ora! (Serie C 3 dicembre 2025) - 0) gol e highlights della gara valida come recupero del quattordicesimo turno di Serie C 25/26, girone A. Riporta ilsussidiario.net
Il Renate batte l’Inter U23 in extremis. Ora testa all’Arzignano - Nono posto in classifica con 20 punti e vento in poppa. Secondo monzaindiretta.it