Aprire cartelle con esplora file a schede su Windows

Lavorare al computer comporta spesso l'apertura simultanea di decine di finestre: documenti, download, immagini e risorse di rete finiscono per sovrapporsi creando un disordine che rallenta il flusso di lavoro. I browser web hanno risolto questo problema decenni fa introducendo la navigazione a schede (tab), ma Microsoft ha impiegato un tempo incredibilmente lungo per portare la stessa logica all'interno del sistema operativo. Per anni, l'unica soluzione per non impazzire tra le finestre è stata ricorrere a software esterni. Oggi la situazione è cambiata, ma non tutte le soluzioni sono uguali: esistono funzioni native comode ma essenziali e alternative esterne capaci di trasformare radicalmente la produttività. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

