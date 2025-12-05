Aprilia coppia di ladri prova il colpaccio al supermercato | presi con le bottiglie di pregio
Due cittadini rumeni denunciati per furto aggravato dopo aver tentato di rubare alcolici di pregio in un supermercato di Aprilia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Primo giro con Aprilia Tuareg Rally, direzione Candelo ? #bearacer #apriliamotorcycle #tuaregrally #tuareg660 #aprilia #unacoppiainmoto #Mototurismo #mototravel - facebook.com Vai su Facebook
Aprilia, coppia di ladri prova il colpaccio al supermercato: presi con le bottiglie di pregio - Due cittadini rumeni denunciati per furto aggravato dopo aver tentato di rubare alcolici di pregio in un supermercato di Aprilia. Scrive virgilio.it
Coppia sorvegliata per giorni, poi entrano i ladri: «Apparsi dei simboli sul portone dopo il furto» - Porte violate, appartamenti a soqquadro, ladri che si calano dal tetto e simboli sospetti alle porte: episodi che si susseguono ogni sera e che continuano a lasciare la comunità in uno ... Riporta ilgazzettino.it
Aprilia Tuono 457, la naked sportiva per i giovani motociclisti. La prova - Con la nuova Tuono 457, Aprilia raddoppia la propria gamma nel segmento di motociclette pensate per i giovani con la patente A2 ma anche per i mercati emergenti. Si legge su repubblica.it