Apre la porta alla polizia per i documenti ma in bella vista ha mitraglietta pistola e droga

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre è stato arrestato un uomo, cittadino di 36 anni, dopo aver trovato nella sua stanza di hotel un alto quantitativo di droga e delle armi. ARRESTATO PER DROGA E ARMI – Il tutto è accaduto durante un banale controllo in strada. Erano le 3 di notte quando . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il copione era sempre lo stesso: finti tecnici del riscaldamento, una scusa qualunque, una porta che si apre. In pochi minuti sparivano soldi, gioielli e ricordi di una vita. Per un anno intero hanno preso di mira gli anziani di Grugliasco, Pinerolo, Vinovo e Rivoli. - facebook.com Vai su Facebook

Apre la porta alla polizia per i documenti, ma in bella vista ha mitraglietta, pistola e droga - Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre è stato arrestato un uomo, cittadino di 36 anni, dopo aver trovato nella sua stanza di hotel un alto ... Scrive dailynews24.it

Perde lo zaino con i documenti, un anziano lo trova e lo porta alla polizia. Ma c'è una sorpresa: dentro anche hashish, giovane nei guai - Un anziano l’ha trovato, per caso, e l’ha portato al comando della polizia locale di Ponzano. Riporta ilgazzettino.it

Scherzo del campanello, si apre la porta: tredicenne preso a schiaffi, l'amico scappa e arriva la polizia a Senigallia - SENIGALLIA Suona il campanello per scherzo e rimedia un paio di schiaffi. Da corriereadriatico.it

La polizia arriva per notificare dei documenti ma il cane di casa cambia i loro piani - Quando un agente di polizia si è presentato alla porta per consegnare un documento, non si aspettava di affrontare il vero capo della casa: un cane con il fiuto per il sabotaggio. Come scrive repubblica.it

Apre la porta dell’ascensore, ma la cabina non c’è e precipita per due piani: è grave - Grave incidente all’interno di una clinica del quartiere Parioli, a Roma. unionesarda.it scrive