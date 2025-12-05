Apre il locale di Filippo Champagne a Monza

Si chiamerà Fc Club. E dopo l'annuncio dei mesi scorsi, come detto dallo stesso influencer attraverso le storie del suo profilo Instagram, stasera, 5 dicembre, Filippo Champagne aprirà il suo locale nello stabile che ospitava l'ex Punto G di via Parravicini. Il primo annuncioDi aprire un locale a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

