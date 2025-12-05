Apre centri per anziani ma sono tutti abusivi | denunciato anche per lavoro in nero e immigrazione clandestina

I carabinieri Casteggio (Voghera) del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono intervenuti dopo aver notato numerose anomalie riscontrate durante un normale controllo dei centri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Centro anziani, scontro Frontini-Troncarelli - L’opposizione esprime un «voto favorevole, non politico ma di coscienza» ma la vicenda promette strasci ... Lo riporta civonline.it

Nas, irregolare il 30% dei centri anziani - Risulta irregolare il 30% delle strutture ricettive per anziani sul territorio nazionale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Trullo, non basta un milione di euro per la riqualificazione del centro anziani: il comune chiede gli arredi ai cittadini - Il comune sta chiedendo ai titolari di società no profit o di enti del terzo settore di effettuare una donazione a copertura dei costi necessari per arredare lo spazio che si sta riqualificando ... Come scrive romatoday.it

Al Centro Hope Sportello fiscale e patronato - È ospitato all’interno della struttura in via Belli: compilazione dell’Isee, presentazione del modello Red e richiesta di bonus comunali . Come scrive msn.com

Centri anziani, Roma Capitale mette a bando un finanziamento da 450mila euro - Nel frattempo, proseguono gli incontri nei singoli municipi tra l'amministrazione e i presidenti delle Aps che gestiscono le Csaq, per firmare le convenzioni normate dal nuovo regolamento comunale. Come scrive romatoday.it